マクドナルドから、世界中で公開中の任天堂とイルミネーションによる大ヒット映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』を記念した「ハッピーセット」が登場。任天堂とイルミネーションの映画の世界を楽しめる「マリオ」「ヨッシー」「キノピオ」など、全12種のおもちゃが登場する「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」が発売されます☆ マクドナルド ハッピーセット「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムー