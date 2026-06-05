女子カーリングでロコ・ソラーレの一員として２０１８年平昌五輪で銅、２２年北京五輪で銀メダルを獲得し、３月３１日に退団を発表した吉田知那美がＹｏｕＴｕｂｅチャンネルの開設を報告した。吉田は５日にインスタグラムを更新し、「ＹｏｕＴｕｂｅをはじめました」と報告。「そして次に出る動画、急に長いです。今まで自分には無縁な話でしたが、チャンネル登録していただければしていただけるほど、出来ることが増えていく