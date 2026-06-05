４日、瀾滄江・メコン川協力特別基金のカンボジア事業に関する協定の調印式に出席したプラク・ソコン氏（前列右）と汪文斌氏（同左）。（プノンペン＝新華社配信）【新華社プノンペン6月5日】中国とカンボジアは4日、カンボジアの首都プノンペンで、2026年瀾滄江・メコン川協力特別基金のカンボジア事業に関する協定の調印式を行った。カンボジアのプラク・ソコン副首相兼外相と中国の汪文斌（おう・ぶんひん）駐カンボジア大使