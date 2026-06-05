海外で大ブレイク中のギタリスト・高中正義が3月31日のロンドン公演を皮切りに、ニューヨーク、シカゴ、シドニーなど世界8都市を巡ったワールドツアー『TAKANAKA SUPER WORLD LIVE 2026』より、4月13日のロサンゼルス公演の模様をWOWOWで7日に独占放送・配信する。放送を前に、同公演のオフィシャルライブレポートが到着した。【ライブ写真】ワウペダル付きの椅子で演奏するTAKANAKA！■オフィシャルライブレポートサディステ