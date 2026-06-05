公開中の映画『箱の中の羊』より、キャスト陣の素顔を切り取った、メイキング写真とオフショットが公開 された。劇中では見ることのできない和やかな表情が収められており、是枝裕和監督作品ならではの温かな現場の空気を感じさせる内容となっている。【画像】この記事に関連するそのほかの写真本作は是枝監督によるオリジナル脚本作品。“少し先の未来”を舞台に、亡くした息子と同じ姿をしたヒューマノイドを迎え入れた夫婦