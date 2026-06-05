スターバックスが5日、公式サイトにて、同店カードの不正利用について言及した。【画像】HPに掲載された注意喚起（全文）発表で「スターバックスカードの不正利用に関する注意喚起（再掲）」と題し、「オークションサイトやフリマサイトなどで弊社のプリペイドカード『スターバックス カード』やオンラインギフトサービス『Starbucks eGift』をご購入されたというお客様から、利用できない等のトラブルのご連絡を複数いただい