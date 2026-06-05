【モンテレイ（メキシコ）＝星聡】サッカー日本代表は３日、ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会に向けて、メキシコのモンテレイで事前合宿を始めた。合流が遅れていた鎌田（クリスタルパレス）も参加し、強い日差しが照りつける中、ミニゲームなどのメニューをこなした。５月３１日のアイスランド戦で脚の違和感を訴えて途中交代したＭＦ遠藤（リバプール）は、ホテルで別メニュー調整した。多くの出場チームが他国との強