女優でタレントのMEGUMI（44）が5日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。人気芸人の肌管理に感心した。「パックを使うタイミングが分からない」との声に、笑顔で「お任せください」と応えたMEGUMI。「空気中にPM（2.5）とかがあるから毛穴に入っちゃう」といい、「洗顔は、ネットで泡を立ててこすらないでもらいたい。泡を乗っけて10秒から30秒ぐらい置いて流してもらって」と伝授した。そし