容姿と行動にギャップがありすぎるわんこの姿が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で41万7000回再生を突破し、「なんて尊いの」「可愛すぎる」「2人とも愛おしい」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：『子犬は絶対に踏んじゃダメ』と教わった大型犬→気を使いすぎて…見た目とのギャップがある光景】 ロットワイラーと子犬 Instagramアカウント「__cma__8」では、5匹の