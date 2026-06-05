わんこのお散歩を初体験した女の子の姿が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で295万回再生を突破し、「可愛いすぎる」「容赦なくて草」「永久に見てられる…」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：2歳の女の子が、生まれて初めて『犬の散歩』をしてみた結果→必死に食らいついて…どっちの散歩か分からない光景】 生まれて初めてのお散歩 Instagramアカウント「melkuramarin」