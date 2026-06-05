◆女子プロゴルフツアーヨネックスレディス第１日（５日、新潟・ヨネックスＣＣ＝６４８３ヤード、パー７２）１８歳のアマチュア戸高玲奈（ルネサンス高３年）が３バーディー、１ボギーの７０で回り、ホールアウトした時点で首位タイに立った。アマチュアながら４社とスポンサー契約を結ぶ戸高は１７２センチの恵まれた体格を生かした飛距離が持ち味。「きょうはドライバーショットが安定して、第２打をフェアウェーから打てた