売上高2兆5000億円規模の巨大家電量販店グループが新たに誕生します。ヤマダホールディングスとエディオンがきょう、経営統合することで合意しました。家電量販最大手のヤマダHDと業界5位のエディオンは経営統合することで基本合意したと発表しました。統合は両社が持ち株会社を新たに設立し、子会社化する形で行われ、来年10月の完了を目指します。また、経営統合後も当面の間はそれぞれのブランドを維持する方向で検討しています