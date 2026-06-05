プロボクシングＷＢＣ世界バンタム級１位の那須川天心（２７）＝帝拳＝ら帝拳ジム所属の５選手が５日、千葉・成田市での８日間のトレーニングキャンプを打ち上げた。合宿には那須川のほか、ＷＢＣ世界ライトフライ級王者・岩田翔吉（３０）、前ＷＢＡ世界ミニマム級王者・松本流星（２８）、ＷＢＡ＆ＷＢＯバンタム級１位・増田陸（２８）、ＷＢＣ＆ＷＢＯ世界スーパーフライ級１位・坪井智也（３０）が参加。５月２９日から８