国際サッカー連盟（FIFA）は5日、FIFAワールドカップ2026の開会式にシャキーラとバーナ・ボーイが登場することを発表した。アメリカ、メキシコ、カナダの3カ国で共催され、史上最多の48カ国が参加するFIFAワールドカップ2026は現地時間11日に開幕。メキシコ・シティの『エスタディオ・アステカ』で開催されるメキシコ代表vs南アフリカ代表の開幕戦に先立ち行われる開会式に、大会公式テーマソング「Dai Dai」を歌うコロンビア