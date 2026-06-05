栃木県で69歳の女性が殺害された強盗殺人事件で、警察は、女性の息子2人に対する強盗殺人未遂の疑いで、実行役の16歳の少年を再逮捕しました。この事件は先月、栃木県上三川町の住宅で住人の富山英子さん（69）が殺害されるなどしたものです。これまでに実行役の少年4人や、少年らに指示を出していたとみられる竹前海斗容疑者（28）と妻の美結容疑者（25）が逮捕されていて、リクルーター役の男子高校生（18）も逮捕されています。