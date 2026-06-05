◆プロボクシング▽ＩＢＦ世界フライ級（５０・８キロ以下）タイトルマッチ１２回戦王者・矢吹正道―レネ・カリスト（６日・愛知県国際展示場）ＩＢＦ世界フライ級タイトルマッチの前日計量が５日、愛知・常滑市内で行われ、２度目の防衛戦に臨む王者・矢吹正道（３３）＝緑＝がリミットを１００グラム下回る５０・７キロ、挑戦者の同級３位レネ・カリスト（３１）＝メキシコ＝が３００グラム下回る５０・５キロで、ともに一発