◆米大リーグＤバックス３Ｘ―２ドジャース（４日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が４日（日本時間５日）、敵地・Ｄバックス戦で今季２度目の欠場。１０連戦の７戦目。リアル二刀流出場翌日の予定通りの休養で、ベンチスタートで延長１０回まで突入した場合は４年ぶりの代打起用となる見込みだったが、結局出番はなかった。ナ・リーグ西地区首位を走るチームは、同地区２