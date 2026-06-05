栃木シティは5日、同クラブに所属する元スウェーデン代表MFダヴィド・モーベルグについて、契約満了に伴い今シーズン限りでチームを離れることを発表した。モーベルグは1994年3月20日生まれの現在32歳。母国のIFKヨーテボリでプロキャリアをスタートさせると、その後はサンダーランド、ノアシェラン、スパルタ・プラハなど欧州各国のクラブを渡り歩き、母国のノルシェーピンでプレーしていた2017年1月にはスウェーデン代表デビ