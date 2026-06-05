第７６回安田記念・Ｇ１（６月７日、東京競馬場・芝１６００メートル）に出走するステレンボッシュ（牝５歳、美浦・宮田敬介厩舎、父エピファネイア）。エプソムＣ２着から挑む同馬を６つのポイントからチェックする。【戦歴】２４年桜花賞馬。それ以降、勝ち星がなく２５年は掲示板を外す結果が続いていたが、前走のエプソムＣ・Ｇ３でタイム差なし２着と好走し、久しぶりに存在感を見せた。国枝栄厩舎の定年解散に伴い、宮