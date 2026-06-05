FIFAワールドカップ2026の開幕に向け、メキシコ・モンテレイで着々と準備を進める日本代表に、頼れる戦力がフル合流した。MF鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）のことである。鈴木については、所属するフライブルクの一員として出場した5月3日のブンデスリーガ第32節ヴォルフスブルク戦で、78分に相手選手と接触し、右肩付近を負傷。翌4日には、フライブルクを通して、右鎖骨骨折と診断されたことが明かされていた。このケガの