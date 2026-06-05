栃木県上三川町で住人の女性が殺害された強盗殺人事件で、警察は最初に逮捕された実行役とみられる高校生の少年（16）を女性の息子2人に対する強盗殺人未遂容疑で再逮捕しました。先月14日、栃木県上三川町の住宅で富山英子さんが殺害された強盗殺人事件では、これまで実行役とみられる高校生の少年4人と指示役とみられる竹前海斗容疑者、妻の美結容疑者が逮捕されていてまた、リクルーター役とみられる高校生1人も逮捕されていま