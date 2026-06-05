歌舞伎俳優の市川團子、中村壱太郎が５日、都内でスーパー歌舞伎「もののけ姫」（７月３日〜８月２３日、東京・新橋演舞場）の製作発表会見に出席した。１９９７年に公開され、興収２１４・６億円の大ヒットを記録した宮崎駿監督のアニメ映画「もののけ姫」をスーパー歌舞伎化。タタリ神を倒して呪いをかけられた少年・アシタカ役の團子は「スーパー歌舞伎は祖父（２代目市川猿翁さん）が創始したもの。その祖父がいない状態で