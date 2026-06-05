サイズのブースでは、オールインワン水冷CPUクーラー「Scycopter」(サイコプター)の動作デモが行われていた。同社はコスパの良いCPUクーラーで存在感を発揮しているが、水冷クーラーを自社開発するのは、この製品が初めて。現在、量産に向けたファイナルサンプルの段階で、10月〜11月あたりでの発売を計画しているという。これが「Scycopter」(SCSY-1000)。しっかり動作していた36cmラジエータの強力なモデルで、ファンは350〜2,00