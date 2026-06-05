開幕前日レポートでお伝えしたように、SilverStoneは今回、ホール2のそばに独自に展示会場を設けている。弊誌の読者が一番気になるのは、やはり「レトロPC風ケースの新作はあるのか?」ということだろうが、その答えがこちら。会場の中で見ることができたのは、第3弾モデル「FLP03」である。レトロPC風ケースの第3弾モデル「FLP03」が登場記憶力の良い方は「あれ? これは前作のFLP02では?」と思うかもしれない。たしかに、ぱっと見