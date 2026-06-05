【特別コーナー「おもちゃ屋さん」】 6月5日から7月9日まで展開 会場：博品館 TOY PARK銀座本店 宝島社および宝島社トイズは、東京銀座の玩具店「博品館 TOY PARK銀座本店」において、6月5日から7月9日まで特別コーナー「おもちゃ屋さん」を展開する。今回、オープンに先駆けて内覧会が行われた。 出版社である宝島社は「北海道チーズ蒸し