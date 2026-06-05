デニーズジャパンは6月10日、グランドメニューを刷新するとともにブランド戦略を見直す。新コンセプト「Denny’s × Wellness（デニーズ × ウェルネス）〜おなかもココロもGoodな時間」のもと、働く女性の一人客の獲得を強化。商品、店舗空間、デザインを一体で刷新し、食事だけでなく居心地の良さやくつろぎも含めた価値向上を図る。同社は6月2日に開催した報道関係者向け先行試食会で、今回の取り組みの狙いを説明した。今回の