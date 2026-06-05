【モデルプレス＝2026/06/05】俳優の秋野暢子が6月4日、自身のInstagramを更新。和食中心の朝食メニューを公開し、話題を集めている。【写真】69歳ベテラン女優「健康的でおいしそう」もつ煮味噌汁の和朝食◆秋野暢子、和食朝食を公開秋野は朝の挨拶とともに「今朝は和食です」と書き出し、朝食の写真を投稿。もつ煮の味噌汁にチキンやきゅうりのサラダ、のり、ご飯が並ぶ健康的な食卓の写真を公開している。また、台風の影響で幼