カバヤ食品はこのほど、人気アニメ『僕のヒーローアカデミア』とコラボし、特別パッケージの「タフグミ」「タフグミ グレーピーパンチ」を、6月8日から全国で順次発売する。いずれもオープン価格。各製品でそれぞれ2つのデザインを採用し、全4種類のコラボパッケージを販売する。『ヒロアカ』の主人公である緑谷出久をはじめ、爆豪勝己や轟焦凍、相澤消太などの人気キャラクターを描いた。キーメッセージとして「弾むウマさを、君