【モデルプレス＝2026/06/05】アメリカ・ロサンゼルスに在住している女優の桃井かおりが6月4日、自身のInstagramを更新。手料理を公開した。【写真】LA在住の75歳有名女優「綺麗な焼き色」おしゃれなワンプレートご飯◆桃井かおり、ワンプレートご飯披露桃井は「オニオングラタンスープと、焼き〜卵サンド」と紹介し、ワンプレートご飯の写真を投稿。鮮やかな黄色のプレートには、チーズがたっぷりとのったオニオングラタンスープ