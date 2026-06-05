【モデルプレス＝2026/06/05】女優の長谷川京子が6月3日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を公開した。【写真】47歳女優「ご飯が進みそう」カブを余すことなく使い切った手料理3品◆長谷川京子、カブ料理披露長谷川は、カブを使った料理の写真を投稿。カブの葉の佃煮、白と緑のコントラストが美しいカブの浅漬け、「肉じゃがにカブの葉を入れて」と味が染み込んだ肉じゃがの3品を披露し、「余す事なくカブを使い切った