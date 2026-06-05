「熱烈中華食堂日高屋」は、2026年6月12日(金)から全店で夏季限定メニュー「冷し担担麺」の販売を開始する。また、毎年恒例の「サワー祭/コカ･コーラ祭」も同日より開催する。「冷し担担麺」は、芳醇な練り胡麻に豚肉の旨味と味噌のコクを合わせた濃厚な味わいが特徴。麺とスープに胡麻の香ばしさが絡み合い、ほのかに香る山椒オイルが清涼感と辛みのアクセントを加えることで、暑い季節でも食べやすい一杯に仕上げた。商品開発責