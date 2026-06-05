【モデルプレス＝2026/06/05】元乃木坂46で女優の能條愛未が6月3日、自身のInstagramを更新。母との2ショットを公開した。【写真】歌舞伎俳優と結婚・31歳元乃木坂「胸がジーンとする」結婚披露宴での母との2ショット◆能條愛未、結婚披露宴での母との2ショット披露能條は、5月30日にホテルニューオータニで行われた歌舞伎俳優の中村橋之助との結婚披露宴の様子を投稿。「〜色打掛〜」と書き出し、「他にも7着ほど試着しました ど