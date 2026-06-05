【VFC AV105 GBBR（JPver.）】 6月ごろ 発売予定 価格：104,280円 【VFC AV105 Tactical GBBR（JPver.）】 6月ごろ 発売予定 価格：136,400円 VFCは、ガスガン「VFC AV105 GBBR（JPver.）」と「VFC AV105 Tactical GBBR（JPver.）」を6月ごろに発売する。価格は「AV105 GBBR」が104,280円、「AV105 Tactical GBBR」が136,400円。 本