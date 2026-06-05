◇米女子ゴルフツアー全米女子オープン第1日（2026年6月4日カリフォルニア州リビエラCC＝6641ヤード、パー71）今季メジャー第2戦が開幕し、メジャー初優勝を狙う畑岡奈紗（27＝アビームコンサルティング）が4バーディー、2ボギーの69で回り、トップと3打差の8位で発進した。ホールアウトした畑岡は「大きなミスなく攻められた。凄く安定した1日だった」と笑みを見せた。インから出てパープレーで折り返すと、1番パー