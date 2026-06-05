元モーニング娘。のタレント・田中れいな（36）が5日までに自身のインスタグラムを更新。サマーニット＆ショートパンツのセットアップコーデショットを投稿した。自身のインスタグラムで「かわいい洋服たくさん調達できましたので、ちょっとずつお披露目していきますね」と美脚際立つサマーニット＆ショートパンツのセットアップコーデショットを投稿した。ハッシュタグでは「#れーなこーで」「#EMODA」「#セットアップ」「#