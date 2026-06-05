「DAISO（ダイソー）」を運営する大創産業は5日、米プロバスケットボール・NBAのレイカーズと複数年にわたるパートナーシップを締結したことを発表した。大創産業と、レイカーズのアイコン的存在である公式ダンス＆チアチーム「レイカーガールズ」を結びつけるこれまでにない取り組みとなる。【写真】“LAサイン”でにっこり！MLBが公開した佐々木朗希＆八村塁の2ショット本パートナーシップの一環として、レギュラーシーズン