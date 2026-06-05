テニスの「全仏オープン」は6月4日（日本時間5日）、車いすの部・男子シングルス準々決勝が行われ、第1シードで世界ランク1位の小田凱人が登場した。世界ランク16位のダニエル・ロドリゲス（ブラジル）を6-1、6-1のストレートで一蹴。圧倒的な強さで5年連続5度目のベスト4進出を決め、大会4連覇の大偉業まであと2勝に迫った。なんでも打ち返してしまう王者の鉄壁ぶりに、対戦相手が見せた“ガックリ”とうなだれる絶望リアクショ