俳優・奥智哉（２１）とＥＢｉＤＡＮのグループ「原因は自分にある。」の杢代和人（２２）が、Ｗ主演するテレ東系ＢＬ（ボーイズラブ）連続ドラマ「君は夏のなか」（７月１日スタート。水曜、深夜０・３０）の共演者が５日、発表された。原作は２０２６年最新ＢＬ漫画おすすめ４６選＆ランキングに選ばれた人気作。奥＆杢代の同い年高校生コンビが恋愛に発展する物語で、俳優・芳村宗治郎、平川聖大、駒井蓮、今井柊斗、大下ヒ