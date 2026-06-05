乃木坂46金川紗耶（24）のファースト写真集「好きのグラデーション」（6月30日発売、DONUTS／主婦の友社）の裏表紙4種が一挙公開された。通常版には、さわやかな青空とキラキラな笑顔がまぶしい、まさに王道アイドルといわんばかりのカットを採用。“やんちゃん”のヘルシーな魅力や持ち前の美脚も際立つ1枚となった。楽天ブックス限定版には、お散歩中に見つけたお花の前で撮影されたカットを使用した。無防備に口元が少し開いて