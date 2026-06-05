タレントでモデルのアンミカ（54）が5日までに、自身のインスタグラムを更新。仲良しのタレントの誕生日会を行ったことを明かし、豪華ショットを披露した。アンミカは「先日！オシャレでさっぱり明るく太陽のような若槻千夏ちゃん、洗練癒やし系で楽しい滝沢カレンちゃんのお誕生日会を、素敵な赤の装いの美肌すぎる小顔すぎる田中みな実ちゃんと開催致しました」とつづり、若槻、滝沢、田中との4ショットをアップした。そして