都市に際立つ上質感と洗練された存在感をプラスする最高位アーバンスタイルスバルは2026年6月4日、「レヴォーグ レイバック」に新たなモデルを追加すると発表しました。2026年7月の正式発表に先立ち、ティザーサイトがオープンしています。この最新の展開に合わせ、都市に際立つレイバックをさらに上質で洗練されたスタイルに仕立てる、「プレミアムアーバンパッケージ」が用意されています。【画像】超カッコいい！ これがス