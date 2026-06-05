インド四輪車初のフレックス燃料車スズキのインド子会社 マルチ・スズキ・インディアは2026年6月5日、新型フレックス燃料四輪車「ワゴンR FFV」を発表しました。スズキとしては初のフレックス燃料車で、現地で販売しているハイトワゴン「ワゴンR」をベースとしています。ワゴンRは1993年に登場した軽ハイトワゴンで、スズキ軽自動車シリーズの中核を担うモデルです。軽ハイトワゴンのジャンルを確立させた立役者で、スズキ