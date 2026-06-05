国際サッカー連盟（FIFA）は６月４日、北中米ワールドカップで実施する試合前セレモニーの詳細を発表した。現地11日に開幕する大会では、これまでとは異なる“ファン参加型”の演出が導入される。FIFAによれば、新セレモニーは「スタジアムを共有の舞台へと変える没入型の360度コンセプト」が特徴。巨大な国旗バナーやピッチ上の演出物を配置し、どの座席からでも楽しめる空間を作り出すという。大きな変更点のひとつが、国