◇ナ・リーグドジャース2−3×ダイヤモンドバックス（2026年6月4日フェニックス）ドジャースは4日（日本時間5日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦で今季初のサヨナラ負けを喫し、3連勝を逃した。試合後、デーブ・ロバーツ監督（54）はリードを守れなかった救援陣に言及した。チームは2−0の8回、3番手でクラインが登板もキャロルにソロ本塁打を浴びて1点差に迫られると、四球と安打で1死一、二塁のピンチを招いて降板