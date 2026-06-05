前日計量を終え、握手を交わす矢吹正道（左）とレネ・カリスト＝愛知県国際展示場国際ボクシング連盟（IBF）世界フライ級タイトルマッチの前日計量が5日、会場の愛知県国際展示場で行われ、2度目の防衛戦に臨むチャンピオンの矢吹正道（緑）は50.7キロ、挑戦者のレネ・カリスト（メキシコ）は50.5キロでともに1回でクリアした。計量を終えた両者はにらみ合った後、がっちりと握手を交わした。初防衛を果たした昨年12月以来の試