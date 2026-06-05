アメリカ通商代表部＝USTRのグリア代表は、日本などに最大12.5％の追加関税を課す方針をめぐり、去年の貿易合意を順守し関税の上限を維持する考えを示しました。【映像】関税の上限を維持する考えを示したUSTR・グリア代表USTRは強制労働で生産された製品の輸入を禁じる措置を取っていないなどとして、通商法301条に基づき、日本に12.5％の追加関税を発動する案を公表しています。ロイター通信によりますと、グリア代表は4日