Ｊ１横浜Ｍの大島秀夫監督が５日、明治安田Ｊ１百年構想リーグをもって解任されることを受けて、胸中を語った。チームは３日に大島監督の解任を発表しており、５日には神奈川・横須賀市内のグラウンドで明治安田Ｊ１百年構想リーグプレーオフラウンド第２戦の清水戦（６日、日産）に向け、調整を行った。昨年６月にヘッドコーチから監督に昇格した指揮官は、Ｊ１降格争いから最終的に１５位に立て直し、クラブの危機を救った。