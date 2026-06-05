【モデルプレス＝2026/06/05】歌舞伎俳優の市川團十郎白猿が6月5日、自身のInstagramを更新。長女で女優の堀越麗禾（市川ぼたん）と長男で八代目・市川新之助を襲名した勸玄の2ショットを公開した。【写真】48歳歌舞伎俳優「身長越えた？」子どもたちの密着2ショット◆市川團十郎、麗禾＆勸玄の2ショット公開團十郎は「う、会わない間に、身長越えた？のかな、写り方？」と驚きを記し、制服姿と思われる麗禾と勸玄が並んだ2ショッ