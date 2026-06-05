【モデルプレス＝2026/06/05】お笑いコンビ・エルフの荒川が6月4日、自身のInstagramストーリーズを更新。2パターンのメイクを公開した。【写真】29歳ギャル芸人「振り幅がすごい」2種類のアレンジメイクで雰囲気ガラリ◆エルフ荒川、2パターンのアレンジメイク披露荒川は「今日はちょいカントリーな感じです 今日もたのしんジャオロース！」と記し、ソロショットを投稿。波打つようなウェーブヘアに、ふんわりとした眉やオレンジ