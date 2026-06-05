【モデルプレス＝2026/06/05】じゃがいもの味わいと独自の食感が楽しめる人気スナック「Jagabee（じゃがビー）」から、“地域の味”を手軽に楽しめる新シリーズが、2026年6月15日（月）より全国のコンビニエンスストアで期間限定で登場する。第一弾はまろやかな甘さと鶏だしのうま味が絶妙な「九州しょうゆ味」だ。【写真】カルビー、ポテトチップスなど計14品パッケージを当面の間“白黒”2色に◆地域ならではのおいしさを手軽に